«РВ» показала штурм позиций ВСУ у Авдеевки российскими военными «РВ» показала, как ВС РФ штурмуют позиции ВСУ у Авдеевки под шквальным огнем

Фото: IMAGO/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео штурма российскими бойцами поселка Степовое под шквальным огнем ВСУ на фланге Авдеевки в ДНР. По данным канала, ожесточенные столкновения идут на окраине населенного пункта. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Мощные кадры: как наши бойцы штурмуют Степовое на фланге Авдеевки под шквальным огнем и уничтожают технику НАТО, — отмечается в сообщении канала.

По сведениям канала, американская БМП Bradley Вооруженных сил Украины попыталась отразить наступление российских штурмовиков, занявших восточную часть поселка, однако вскоре ее поразил FPV-дрон спецназа. Канал указал, что во время обстрела российские бойцы укрылись на захваченных прежде позициях ВСУ в подвале.

По мнению канала, прорыв российских бойцов у Степового приближает их к другим путям снабжения авдеевского гарнизона ВСУ в Бердычах и Орловке. Канал показал также кадры с уничтоженными украинскими танками Leopard и другой техникой.

Telegram-канал «Архангел спецназа Z» ранее опубликовал кадры удара российскими силами по промышленной зоне под Авдеевкой. В ангаре ВСУ укрывали свою боевую технику. Авторы канала, ориентируясь на столб дыма, выразили уверенность, что снаряд достиг цели.