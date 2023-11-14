Налет на химзавод в Брянске, БПЛА под Москвой: как ВСУ атакуют РФ 14 ноября

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В ночь на 14 ноября ПВО сбили украинские беспилотники сразу над четырьмя регионами РФ. Над подмосковной Коломной раздавались взрывы. В Донецке в результате обстрелов погибли два человека, еще пятеро пострадали. На населенные пункты Белгородской и Курской областей взрывные устройства сбрасывали с помощью дронов. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в материале NEWS.ru.

Беспилотник атаковал химзавод под Брянском

БПЛА самолетного типа в ночь на 14 ноября попытался атаковать химическое предприятие в поселке Сельцо Брянской области. Неразорвавшийся беспилотник обнаружили на месте строительства нового цеха местного химзавода имени 50-летия СССР.

Утром 14 ноября Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили над регионом один беспилотник. Как утверждает Telegram-канал Baza, в результате падения дрона никто не пострадал.

Кроме того, накануне обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Новенькое Суземского района Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, повреждения получил один частный жилой дом, никто из местных жителей не пострадал.

Взрывы были слышны над Коломной

Утром жители подмосковной Коломны сообщали о звуках взрывов над городом. Люди утверждали, что слышали как минимум два «хлопка» в районе Бочманово.

Между тем в Минобороны РФ заявили, что в ночь на 14 ноября средства ПВО сбили над Московской областью один украинский БПЛА.

Два человека погибли в Донецке

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 36 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 24).

Обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов, а именно Донецка, Горловки, Макеевки и Колосков, а также Ясиноватский район. Повреждения получил один объект гражданской инфраструктуры. По словам главы администрации Горловки Ивана Приходько, в городе оказались повреждены по меньшей мере два жилых дома.

В результате обстрелов Донецка пять человек получили ранения средней степени тяжести. В Куйбышевском районе города погибла одна женщина. В Старобешевском районе погиб мужчина. По данным Telegram-канала Readovka, в последнем инциденте использовались два дрона со взрывчаткой, один из них влетел в строительную бытовку и убил дорожного рабочего.

За последние сутки на Донецком направлении ВСУ 16 раз обстреляли территорию из артиллерии калибра 155 миллиметров. На Горловском направлении зафиксировано 15 артиллерийских обстрелов, в том числе с применением кассетных боеприпасов.

Также украинские войска наносили удары на Ясиноватском направлении (четыре артиллерийских обстрела). На Старобешевском направлении ВСУ один раз атаковали с помощью БПЛА. Всего по населенным пунктам ДНР было выпущено 118 различных боеприпасов.

БПЛА сбросили взрывные устройства на села в Курской области

Накануне днем украинский беспилотник сбросил взрывное устройство недалеко от села Попово-Лежачи в Курской области. Как рассказал глава региона Роман Старовойт, в результате осколочные ранения средней степени тяжести получил один человек.

Вечером того же дня еще один украинский БПЛА сбросил боеприпас в селе Горналь. Один мужчина получил осколочные ранения. Ему оказали медицинскую помощь и не стали класть на лечение в стационар.

БПЛА сбили над Орловской и Тамбовской областями

Как сообщает Минобороны РФ, в ночь на 14 ноября беспилотники были сбиты над четырьмя регионами страны, в частности над Орловской и Тамбовской областями.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей», — говорилось в сообщении ведомства.

Как уточнял в своем Telegram-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков, в результате падения БПЛА никто не пострадал, ущерба инфраструктуре региона нанесено не было.

ВСУ выпустили по Белгородчине около 30 боеприпасов

За сутки украинские войска обстреляли из минометов и артиллерии восемь населенных пунктов Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Наумовке зафиксировали три прилета, в Журавлевке — два, в Сподарюшино — шесть, в Муроме и Новой Таволжанке — по два, в хуторах Старый и Балки — по три, в Хуторе Лозовая Рудка — пять. Обошлось без последствий на земле.

Кроме того, ВСУ несколько раз атаковали с применением беспилотников. БПЛА сбросили взрывные устройства в Солнцевке, хуторе Варишкин, Тишанке и Староселье. Дроны-камикадзе атаковали Солнцевку и Новостроевку-Вторую. В результате никто не пострадал. В Тишанке повреждения получили один дом и хозяйственная постройка.

В Подольске дважды попытались поджечь военкомат

Вечером 13 ноября 53-летняя женщина попыталась поджечь здание военкомата в Подольске. Она бросила бутылку с зажигательной смесью в окно, но благодаря двойному стеклу пожара не последовало — женщина забыла зажечь фитиль. Ее сразу же задержали.

Уже в ночь на 14 ноября поджечь военкомат попытался 66-летний мужчина. Он тоже бросил «коктейль Молотова» в окно. В результате загорелась рама. Мужчину также задержали. Позже оба «пиромана» признались, что действовали по заданиям неких «кураторов» из мессенджера.

Мужчина попытался поджечь военкомат в Обнинске

В наукограде Обнинске Калужской области мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата на проспекте Ленина. Инцидент произошел вечером 13 ноября. Пожара при этом не случилось.

Подозреваемого в поджоге задержали. Им оказался 70-летний мужчина. Он утверждал, что ничего не бросал, а, наоборот, пытался потушить огонь от бутылки. Но силовики полагают, что пенсионер мог попасть под влияние «кураторов» с Украины.

В Челябинске задержали подозреваемого в подготовке к теракту

Утром 14 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Челябинске сторонника одной из украинских националистических организаций. По данным силовиков, он планировал совершить теракт в регионе.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела, его отправили в СИЗО.

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