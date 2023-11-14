В Коломне сообщили о звуках взрывов «Осторожно, Москва»: жители подмосковной Коломны сообщают о двух громких хлопках

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители подмосковного города Коломна сообщают о звуках взрывов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Было слышно два громких хлопка. Местные власти пока не комментировали эту информацию.

Канал отмечает, что эпицентр, по предварительной информации, зафиксировали в районе Бочманово. В настоящее время автомобили силовых структур, медиков и МЧС поехали в сторону конструкторского бюро машиностроения.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Коломне произошел взрыв из-за сбитого дрона. По его данным, в результате происшествия повреждения получило одно здание — утверждалось, что у него выбило стекла. Позднее в пресс-службе администрации горокруга уточнили, что перехват украинского беспилотника в подмосковной Коломне обошелся без пострадавших и разрушений. Изменений режима движения городского транспорта в связи с инцидентом также не было.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО перехватили украинские беспилотники в Смоленской и Московской областях. Военное ведомство добавило, что украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников территории Крыма и Тульской области. Российские войска перехватили и уничтожили три дрона ВСУ.