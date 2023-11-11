«112»: в Коломне произошел взрыв из-за возможной атаки БПЛА

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Telegram-канал «112» сообщил, что взрыв произошел в Коломне в результате прилета беспилотного летательного аппарата. По данным канала, на место следуют экстренные службы. Министерство обороны и местные власти пока не комментировали ситуацию.

Канал отмечает, что в результате прилета БПЛА в Коломне повреждено одно здание, были выбиты стекла. По данным канала, пострадавших нет. Telegram-канал Baza написал, что сбитый над Коломной беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения на Окском проспекте.

Ранее в Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система ПВО. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны поразили беспилотник в районе поселка Батрацкая Дача. Пострадавших среди гражданского населения нет. До этого еще украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью, дрон ликвидировали дежурными средствами ПВО.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с начала спецоперации регион подвергался обстрелам со стороны Украины 1273 раза. В результате было разрушено 37 жилых домов и еще сотни различных зданий получили повреждения. В их числе школы, детские сады, магазины, промышленные объекты и хозяйственные постройки.