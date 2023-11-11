Средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над двумя регионами РФ МО: средства ПВО перехватили два дрона ВСУ над Московской и Смоленской областями

Фото: Минобороны РФ

Средства российской противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Московской области, заявили в пресс-службе Минобороны. В ведомстве отметили, что беспилотник был перехвачен также над Смоленской областью.

10 ноября т. г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей, — подчеркнули представители Минобороны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что перехватили два БПЛА над Крымом. При этом один из беспилотников взорвался в воздухе, его обломки позднее обнаружили в поле в 400 метрах от объекта. Второй дрон сдетонировал на территории нефтебазы и при падении повредил металлическую конструкцию здания одной из местных электроподстанций.

Также Минобороны России сообщило, что минувшей ночью украинские войска попытались атаковать с помощью беспилотников территории Крыма и Тульской области. Российские войска перехватили и уничтожили три дрона ВСУ. До этого в Сети появились кадры, на которых беспилотник Вооруженных сил России протаранил украинский дрон в зоне проведения специальной военной операции. В результате столкновения коптер ВСУ упал на землю и взорвался.