«Активно катаются по передовой»: военкоры о стратегии ВСУ в Запорожье «Архангел спецназа» сообщил об активных передвижениях ВСУ по Запорожью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины прошедшей ночью «активно катались» по Запорожскому участку фронта, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Бойцы используют тактику «мясных штурмов», однако из-за нее в плен попадают ребята 18–19 лет, говорится в публикации.

По данным паблика, в итоге украинские подразделения несут потери. За прошедшую ночь ВСУ лишились одного американского бронетранспортера М113 и шести человек личного состава, уточнил канал.

Ранее командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» с позывным Жук сообщил, что активность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южно-Донецком направлении значительно снизилась. По его словам, ВСУ используют разведку дронами, после чего начинают атаковать из артиллерии. Он добавил, что в целом на направлении «максимально спокойно», украинские подразделения стараются поражать маленькие точки, однако успеха не достигают.

Также сообщалось, что беспилотный отряд быстрого реагирования ранее уничтожил девять танков ВСУ, в том числе четыре немецких Leopard, а также 22 единицы другой военной техники. Потери украинской армии в живой силе составили 100 человек. Речь идет о боестолкновениях на Запорожском направлении.