Стало известно, что активность ВСУ в районе Урожайного снизилась Артиллерист «Каскада»: ВСУ снизили активность в районе Урожайного в ДНР

Фото: МО РФ

Активность украинских войск в районе поселка Урожайное на Южно-Донецком направлении значительно снизилась, сообщил РИА Новости командир артиллерийского взвода оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» с позывным Жук. По его словам, Вооруженные силы Украины реже, чем прежде, бьют из артиллерии и используют дроны.

Сейчас оперативная обстановка на Южно-Донецком направлении, около села Урожайное, более или менее стабилизировалась. <...> На нашем направлении все максимально спокойно, FPV-дронов стало меньше, артударов, соответственно, тоже. ВСУ стараются максимально маленькие точки поражать, но безуспешно, — рассказал боец.

Он отметил, что ВСУ в районе Урожайного произвели ротацию — 37-ю бригаду, ушедшую на доукомплектацию, заменили мобилизованные. Последние занимаются инженерной подготовкой и роют окопы. Единственный раз противник пытался атаковать, используя танк, однако удары российских артиллеристов заставили его экипаж быстро ретироваться. Также «Каскад» предоставил снятые с разведывательного дрона видео, на которых видно разрушенные дома, подбитую технику и укрепления противника.

Ранее сообщалось, что Беспилотный отряд быстрого реагирования БОБР с 24 октября уничтожил девять танков ВСУ, в том числе четыре немецких Leopard, а также 22 единицы техники и порядка 100 бойцов украинской армии. По имеющимся данным, БОБР участвует в боевых действиях на Запорожском направлении.