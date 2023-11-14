Мужчина бросил «коктейль Молотова» в военкомат в Обнинске SHOT: мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в военкомат в Обнинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный мужчина совершил попытку поджога военкомата в Обнинске, бросив в здание бутылку с горючей смесью, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, опубликовавшего видео, на кадрах из Калужской области зафиксированы первые минуты после инцидента.

Канал отмечает, что инцидент произошел вечером 13 ноября, когда злоумышленник подошел к зданию военного комиссариата на проспекте Ленина и бросил «коктейль Молотова». Пожара не случилось, пострадало лишь окно на первом этаже. Подозреваемого, 70-летнего мужчину, задержали рядом с местом происшествия, однако он утверждает, что проходил мимо и на самом деле пытался потушить возгорание. Мужчину доставили в полицейский участок, с ним работают следователи, пытаясь выяснить обстоятельства произошедшего.

По одной из версий, мужчина мог стать жертвой мошенников с Украины. Возможно, он и в беседе с полицейскими продолжает думать, что выполняет секретное задание спецслужбы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что вечером 13 ноября в Подольске 53-летняя женщина попыталась поджечь местный военкомат бутылкой с зажигательной смесью. По данным канала, учреждение от пожара спасло двойное стекло — разбилось только первое. Канал отмечал, что женщину задержали сотрудники учреждения.