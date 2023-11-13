В Подольске женщина метнула «коктейль Молотова» в военкомат Baza: женщина бросила «коктейль Молотова» в военкомат Подольска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подольске 53-летняя женщина попыталась поджечь местный военкомат вечером 13 ноября бутылкой с зажигательной смесью, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, учреждение от пожара спасло двойное стекло — разбилось только первое.

Канал отмечает, что женщину задержали сотрудники учреждения. По сведениям Baza, данный военкомат в 2023 году дважды уже пытались поджечь: в августе его атаковали «коктейлями Молотова» — сначала 22-летний сотрудник «Вкусно — и точка», а позже — два пенсионера.

Telegram-канал Baza ранее сообщал, что в Севастополе пенсионерка бросила «коктейль Молотова» в дверь военкомата. Попытка поджога произошла вечером 11 ноября. Начавшийся пожар потушили сотрудники военкомата. 62-летнюю местную жительницу оперативно задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что перед судом предстанет пенсионерка из Липецкой области, задержанная за поджог военкомата в Ельце. По данным канала, женщину обвиняют в покушении на теракт группой лиц по предварительному сговору. Как пишет SHOT, пенсионерка, которая работает сторожем в местной школе, действовала в паре с неустановленным подельником. В ночь на 10 ноября она пришла вместе с ним к военкомату на улице Пушкина и швырнула в здание два «коктейля Молотова». Возгорание быстро потушили, а пожилую гражданку задержали.