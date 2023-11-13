Пенсионерка швырнула коктейль Молотова в дверь военкомата Baza: в Севастополе потушили подожженную пенсионеркой дверь военкомата

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В Севастополе пенсионерка бросила коктейль Молотова в дверь военкомата, пишет Telegram-канал Baza. Попытка поджога произошла вечером в субботу, 11 ноября. Женщина приблизилась к зданию, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и швырнула в дверь.

Начавшийся пожар потушили сотрудники военкомата. 62-летнюю местную жительницу оперативно задержали и доставили в отдел полиции. Мотивы ее действий устанавливаются.

Ранее стало известно, что перед судом предстанет пенсионерка из Липецкой области, задержанная за поджог военкомата в Ельце. Женщину обвиняют в покушении на теракт группой лиц по предварительному сговору.

На Алтае сотрудники полиции задержали местного жителя, который пытался поджечь полицейское отделение с помощью бутылок с зажигательной смесью. За несколько часов до нападения его доставляли в это отделение за неподчинение требованию сотрудника правоохранительных органов, однако тогда его освободили по состоянию здоровья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В Ростовской области сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя, пытавшегося поджечь здание военного комиссариата в Морозовске. Мужчина бросил в окно по меньшей мере три бутылки с зажигательной смесью, однако пожар в здании так и не возник. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.