ФСБ задержала сторонника украинских националистов ФСБ: в Челябинске задержан сторонник украинских националистов

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали сторонника одной из националистических украинских организаций, сообщила ТАСС пресс-служба управления. Злоумышленник планировал совершить теракт в регионе, против него возбудили уголовное дело. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Управление ФСБ России по Челябинской области пресекло противоправную деятельность жителя региона, планировавшего совершить террористический акт в Челябинске. Следственным органом УФСБ в отношении гражданина России возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю сообщила, что жителя Красноярского края задержали по подозрению в государственной измене в форме шпионажа. По данным ведомства, россиянин собирал и передавал Службе безопасности Украины координаты расположения воинских частей Минобороны и важных объектов энергетической инфраструктуры в регионе.

Как уточнили в ФСБ, мужчина сам начал переписку с украинцами в мессенджере. За вознаграждение он также отправлял им фотографии объектов. Сам задержанный признался, что сделал снимки Красноярской ГЭС и расположенной рядом воинской части. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.