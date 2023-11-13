Россиянина задержали за госизмену и шпионаж в пользу Украины ФСБ задержала жителя Красноярского края за передачу СБУ данных о воинских частях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя Красноярского края задержали по подозрению в государственной измене в форме шпионажа, сообщила пресс-служба УФСБ России по Красноярскому краю. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, россиянин собирал и передавал Службе безопасности Украины координаты расположения воинских частей Минобороны и важных объектов энергетической инфраструктуры в регионе.

УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя города Дивногорска Красноярского края, совершившего государственную измену в форме шпионажа. Задержанный посредством интернет-мессенджера инициативно вступил в переписку с сотрудниками СБУ, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ФСБ, мужчина сам начал переписку с украинцами в мессенджере. За вознаграждение он также отправлял им фотографии объектов. Сам задержанный признался, что сделал снимки Красноярской ГЭС и расположенной рядом воинской части. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали работника компании «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Россиянин передавал членам легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) данные о стратегических объектах в РФ.