Baza: военкомат в Подольске попытались поджечь дважды за четыре часа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание военного комиссариата в Подольске снова пытались поджечь спустя несколько часов после первой попытки, когда 53-летняя женщина бросила «коктейль Молотова» в здание военкомата, сообщает Telegram-канал Baza. На этот раз бутылку с зажигательной смесью бросил 66-летний мужчина.

Канал уточняет, что попытка второго поджога произошла через четыре часа после первой. В районе 00:30 к зданию подошел 66-летний мужчина и бросил в окно «коктейль Молотова». В результате этого загорелась рама однокамерного стеклопакета военкомата. Позднее злоумышленника задержали, полицейским он рассказал, что действовал по наводке кураторов из мессенджера.

Baza 13 ноября писала, что 53-летняя женщина попыталась устроить поджог в районе 20:30. Учреждение от пожара спасло двойное стекло — разбилось только первое, злоумышленницу сразу же задержали сотрудники учреждения. По сведениям Baza, данный военкомат в 2023 году дважды уже пытались поджечь: в августе его атаковали «коктейлями Молотова» — сначала 22-летний сотрудник «Вкусно — и точка», а позже — два пенсионера.

Также, 13 ноября злоумышленник совершил попытку поджога военкомата в Обнинске, бросив в здание бутылку с горючей смесью. Пожара не случилось, пострадало лишь окно на первом этаже. Подозреваемого 70-летнего мужчину задержали рядом с местом происшествия, однако он утверждал, что проходил мимо и на самом деле пытался потушить возгорание.