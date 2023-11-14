В Киеве не гарантируют подписание мирного договора даже после конфликта Буданов: Украина может не подписать мир с Россией даже по окончании конфликта

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Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания боевых действий, заявил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает РИА Новости. Он добавил, что юридическое урегулирование конфликта может затянуться на десятилетия.

Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, — заявил Буданов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине нужны не «театральные жесты», а отмена декрета Киева о запрете таких переговоров. Глава государства считает правильным некоторое изменение позиции Запада по Украине и слова о том, что конфликт нужно решать мирно.

Экс-премьер Украины заявил, что Владимир Зеленский немедленно отправится на переговоры в Россию, если поступит распоряжение от правящих в США элит. По его мнению, мало кто сейчас не знает, что украинские власти не могут принимать самостоятельных решений, они руководствуются указаниями партнеров с Запада. Так он ответил на вопрос, возможны ли переговоры о мире между Москвой и Киевом.