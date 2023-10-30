Азаров назвал условие для срочного визита Зеленского в Москву Азаров: Зеленский может полететь на переговоры в Москву по указу Вашингтона

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно отправится на переговоры в Россию, если поступит распоряжение от правящих в США элит, заявил в интервью «Известиям» бывший премьер республики Николай Азаров. Так он ответил на вопрос, возможны ли переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Экс-премьер считает, что украинский президент также по указанию из Вашингтона смог бы отменить указ, запрещающий вести переговоры с Москвой.

Ему (Зеленскому. — NEWS.ru) может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: «Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву». И так будет сделано немедленно, — предположил Азаров.

По его мнению, мало кто сейчас не знает, что украинские власти не могут принимать самостоятельных решений, они руководствуются указаниями партнеров с Запада. Даже районных прокуроров в Киеве назначают лишь после утверждения кандидатур специальной комиссией, состоящей из американцев, отметил Азаров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине нужны не «театральные жесты», а отмена декрета Киева о запрете таких переговоров. Глава государства считает правильным некоторое изменение позиции Запада по Украине и слова о том, что конфликт нужно решать мирно.