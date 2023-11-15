Артиллеристы ВС РФ выбили пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом Минобороны: артиллерия выбила пехоту ВСУ из опорного пункта под Красным Лиманом

Фото: МО РФ

Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) выбили пехоту подразделения Вооруженных сил Украины из тщательно замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что опорный пункт накрыли огнем и уничтожили.

Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, уничтожив опорный пункт ВСУ, — рассказали в Минобороны.

Налету предшествовало получение данных от разведчиков мотострелкового полка ЦВО. После уничтожения опорного пункта военнослужащие ВСУ покинули занимаемый район, уточнили в ведомстве. Корректировку огня по противнику проводили при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных дронов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что расчеты самоходных минометов «Нона-СВК» ЦВО уничтожили легкобронированную технику и группу подвоза боеприпасов ВСУ. Машины достигли своей огневой позиции, выполнив привязку к местности, и открыли беглый огонь по мобильной группе солдат ВСУ. Эта группа пыталась провести ротацию в лесной полосе на Краснолиманском направлении.