НАТО запретила России диктовать условия мира: новости СВО на вечер 18 июня Последние новости об СВО на Украине

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Члены экипажа возле тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что только Украина должна определять условия для завершения конфликта, исключив возможность справедливого мира с учетом интересов России. По его мнению, чем больше территорий Киев сможет вернуть под свой контроль, тем лучше будут карты на переговорах, сообщает Welt am Sonntag.

Минобороны РФ 18 июня опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции на Украине. За сутки на Запорожском, Южно-Донецком, Донецком, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях уничтожены порядка 750 украинских военных, 35 танков, 35 боевых машин пехоты, включая два американских БМП Bradley, 39 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Stryker, гаубицы Д-20, Д-30, «Гиацинт-Б», две гаубицы «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Град», артиллерийская система М777, самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab. Средства ПВО перехватили крылатую ракету Storm Shadow и два реактивных снаряда системы HIMARS. Также за сутки были сбиты 18 украинских БПЛА. В районах Кизомыса в Херсонской области и Сухой Балки в ДНР уничтожили склады боеприпасов теробороны ВСУ, также под Максимильяновкой поразили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В течение суток ВСУ продолжали попытки наступления на Южно-Донецком и Донецком направлениях, но наиболее активные действия проходили на Запорожском направлении. Все атаки были отражены, заявило МО РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы батальона «Восток-Ахмат» взяли в плен разведчиков 65-й бригады третьего механизированного батальона ВСУ. Также он сообщил об успешном отражении атак на Ореховском направлении, где противник потерял три БМП, два танка и две боевые бронемашины.

Утром беспилотник ВСУ атаковал село Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон сбросил три взрывных устройства, повреждения получили легковая машина с прицепом и трактор, никто не пострадал.

Фото: t.me/vvgladkov Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Европейские страны выделят миллиарды евро на усиление ПВО и ПРО из-за широкого применения ракет и беспилотников на Украине, сообщило издание South China Morning Post. По данным газеты, Германия и Франция намерены потратить на обновление своих систем защиты неба по €100 млрд. В SCMP отметили, что после окончания холодной войны многие страны Европы отказались от ракетных комплексов, предназначавшихся для защиты сил НАТО от советской авиации, но украинский кризис побудил их вновь заняться укреплением обороны.

Британская газета The Daily Telegraph не нашла подтверждений тому, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов жив. При этом представители ГУР МОУ неоднократно выступали с опровержениями публикаций в ряде СМИ о предполагаемом тяжелом ранении Буданова.

Исчезновение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может быть связано с его лечением за рубежом, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Кроме того, он не исключил, что Залужный может скрываться за границей от президента Украины Владимира Зеленского, с которым у него могли возникнуть противоречия.

Пресс-служба компании «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина опубликовала аудиозапись, в которой он рассказал о возвращении домой более 32 бывших заключенных после службы в ЧВК «Вагнер». Пригожин уточнил, что ранее осужденные россияне принимали участие в спецоперации на Украине и были задействованы в боях на территориях ДНР и ЛНР.

Telegram-канал Baza сообщил, что в ночь на 18 июня два дрона ВСУ атаковали электрическую подстанцию в районе Севска в Брянской области, где в результате были повреждены силовой кабель и переключатель линии. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Кроме того, ВСУ обстреляли эвакуационный пункт в городе Голая Пристань Херсонской области, сообщили в администрации Голопристанского округа. По данным властей, со стороны Украины было выпущено два кассетных снаряда с минами типа «лепесток». Движение по улице 1 Мая, по которой был нанесен удар, теперь строго запрещено, поскольку там еще могут оставаться неразорвавшиеся снаряды, предупредили жителей.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Россия будет наказывать за призывы убивать русских, подобные тем, которые прозвучали от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, этим высказываниям должны дать оценку в западных странах, которые поставляют оружие ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин рассказал на закрытой части встречи с военкорами о том, как вернул из зоны боевых действий бойца, участвовавшего в СВО вместе с двумя братьями. Глава государства сообщил, что когда узнал об этом, то позвонил старшему из них и сказал, чтобы он отправил одного из своих братьев домой.

Самым большим преимуществом российского танка Т-14 «Армата» перед американским Abrams может быть его необитаемая башня, считает обозреватель американского издания 19FortyFive Крис Осборн. Среди прочих достоинств «Арматы» журналист упомянул меньший вес отечественной боевой машины, ее тепловизионный прицел, а также снаряды 9М119 «Рефлекс», которые способны пробивать броню толщиной до 900 миллиметров.

Военный эксперт Дар Массикот заявил изданию The Washington Post, что ВСУ лишились большого количества техники, которая предназначалась для контрнаступления. По оценке специалиста, украинским войскам будет сложно прорвать российские линии обороны, надежно защищенные минами, дронами и тяжелой артиллерией.

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