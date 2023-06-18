В Кремле пообещали наказать Подоляка за слова об убийстве русских Песков: Россия будет наказывать за призывы убивать русских

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Михаил Подоляк

Россия будет наказывать за призывы убивать русских, подобные тем, что были озвучены главой офиса президента Украины Михаилом Подоляком, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его словам, подобные высказывания должны получить оценку за рубежом, поскольку иностранные партнеры Украины поставляют оружие Киеву.

Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать, — сказал представитель Кремля.

Подоляк 18 мая написал в своем аккаунте в Twitter, обращаясь к россиянам: «Украина ненавидит вас. <...> Украина достанет каждого из вас, юридически и физически». До этого он призывал убивать как можно больше русских.

В июне глава офиса украинского президента заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ планируют убить максимальное количество россиян. Он уточнил, что одна из целей — убить как можно больше мобилизованных, чтобы оказать психологическое воздействие на ВС РФ. Вторая цель — по максимуму уничтожать российскую технику.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что заявления Подоляка являются проявлением геноцида. Он считает, что ООН должна обратить внимание на высказывания Киева и привлечь украинских политиков к ответственности.