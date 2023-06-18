В США признали неприятную правду о контрнаступлении ВСУ WP: ВСУ лишились большого количества техники, предназначенной для прорыва обороны ВС России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Уничтоженная экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 боевая бронированная техника ВСУ

ВСУ лишились большого количества техники, предназначенной для контрнаступления, сообщает Washington Post. По словам военэксперта Дара Массикота, украинской армии будет сложно прорвать российские линии обороны, которые надежно защищены минами, дронами и тяжелой артиллерией.

Это действительно сложно. Много украинского оборудования, предназначенного для прорыва обороны, уже уничтожено, поэтому пройти через все эти мины будет настоящим вызовом. А это первая линия укреплений, — сказал Массикот.

Ряд экспертов отметили, что российские силы воюют на хорошо подготовленных позициях и накопили достаточное количество артиллерийских боеприпасов, а также обладают большим количеством беспилотников. В этом аспекте ВС РФ ничем не хуже ВСУ, отметил российский военный аналитик Ян Матвеев.

Американские аналитики отмечают, что Москва активнее использует авиацию. Кроме того, эксперты указывают на ужесточение командной структуры и дисциплину в российских войсках.

Ранее британский обозреватель Миша Гленни сообщил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Журналист полагает, что украинским военным не удастся вернуть утраченные территории.