На Западе занервничали из-за провального контрнаступления ВСУ Times: Европу и США обеспокоило отсутствие успехов контрнаступления ВСУ

Фото: МО Украины

Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря, пишет в статье для The Times Миша Гленни. Обозреватель полагает, что украинским военным не удастся вернуть утраченные территории.

Европа и США нервничают, пока международные сторонники Киева ждут доказательств того, что украинские военные могут превратить поддержку от НАТО в реальные выгоды, — говорится в статье.

Российская победа в конфликте станет катастрофой для Запада, но в этом случае президент США Джо Байден испытает облегчение, считает журналист. Как пишет Гленни, подходящим сценарием для хозяина Белого дома будет прекращение боевых действий и начало мирных переговоров.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на ход контрнаступления ВСУ влияют проблемы из-за нехватки живой силы в украинской армии. По его словам, в Киеве могут много говорить о контрнаступлении, но не способны совершить его.

Полковник США Дик Блэк высказывал мнение, что контрнаступление Украины наткнулось на «стальную стену». По его словам, за первую неделю наступательных действий ВСУ не добились каких-либо иных результатов, кроме убитых солдат, уничтоженных танков и других бронемашин.