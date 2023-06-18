Генсек НАТО отверг сделку по Украине на условиях Москвы Генсек НАТО исключил завершение конфликта на Украине на условиях России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий из расчета реактивной системы залпового огня «Град»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, что только Украина может определять условия для завершения конфликта. По его словам, для долгосрочного окончания боевых действий нужно достичь справедливого мира.

Мир не может означать замораживания конфликта или принятия сделки, условия которой будет диктовать Россия. Только одна Украина может определять приемлемые условия, — сказал генсек Альянса.

Столтенберг высказал мнение, чем больше утраченных территорий Киев сможет вернуть под свой контроль, тем лучше будут условия, с которыми Украина подойдет к переговорам с Москвой.

Он также отметил, что украинское будущее связано с военно-политическим блоком, но на данный момент приоритетом является утверждение Украины в качестве суверенного и независимого государства. В противном случае обсуждать членство страны в Альянсе не будет возможности, подчеркнул он. Столтенберг добавил, что по окончании конфликта необходимо добиться соглашений, которые бы лишили Россию возможности для возобновления боевых действий на Украине.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что страна не сможет присоединиться к НАТО до завершения боевых действий на своей территории. Зеленский также заверил, что не собирается втягивать страны НАТО в конфликт с Россией.