Baza: беспилотники атаковали электрическую подстанцию в Брянской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в ночь на 18 июня беспилотники атаковали электрическую подстанцию в Брянской области. По информации канала, в атаке принимали участие два дрона. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал отмечает, что атаке подверглась электростанция Марицкая, вблизи Севска. Baza пишет, что первый беспилотник скинул боеприпас в районе 23:00 и повредил силовой кабель, спустя час подлетел еще один дрон самолетного типа и также сбросил боеприпас, в результате чего урон получил переключатель линии.

В результате атаки без света остались Севск и еще девять населенных пунктов, говорится в сообщении.

17 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбковском городском округе. По словам главы региона, были уничтожены три украинских беспилотника.

16 июня беспилотник ВСУ упал и взорвался на территории частного дома в селе Коренево Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщал, что в результате один человек получил легкие осколочные ранения, пострадавшему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.