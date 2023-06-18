Президент РФ Владимир Путин заявил, что пытался вернуть из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении. Видео с закрытой части встречи главы государства с военкорами в Telegram-канале опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Стало известно, что в одном месте на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне аж пришлось позвонить старшему, сказал: «Знаете что, вы старший, принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий»,рассказал Путин.

Он также рассказал, что позвонил бойцу, когда узнал, что его брат погиб. Путин предложил ему сменить место службы, но тот сказал, что не может, поскольку должен отомстить.

Я и так, и так... Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть». Честное слово! — сказал глава государства.

В июне Путин поговорил по телефону с участником спецоперации Юрием Жулановым, который вывел своих сослуживцев из-под обстрелов со стороны ВСУ. Боец рассказал, что находился на лечении в госпитале, когда ему неожиданно позвонил глава государства. По его словам, верховный главнокомандующий справился о его здоровье, обсудил с ним дальнейшую службу и обучение.