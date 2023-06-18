«Я и так, и так»: Путин рассказал, как вернул бойца из зоны СВО Путин рассказал, как с трудом возвращал бойца из зоны СВО

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пытался вернуть из зоны спецоперации одного из трех братьев, воевавших на Запорожском направлении. Видео с закрытой части встречи главы государства с военкорами в Telegram-канале опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Стало известно, что в одном месте на Запорожском направлении три брата воюют. Три! Мне аж пришлось позвонить старшему, сказал: «Знаете что, вы старший, принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий», — рассказал Путин.

Он также рассказал, что позвонил бойцу, когда узнал, что его брат погиб. Путин предложил ему сменить место службы, но тот сказал, что не может, поскольку должен отомстить.

Я и так, и так... Потом пришлось сказать: «Это приказ верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть». Честное слово! — сказал глава государства.

В июне Путин поговорил по телефону с участником спецоперации Юрием Жулановым, который вывел своих сослуживцев из-под обстрелов со стороны ВСУ. Боец рассказал, что находился на лечении в госпитале, когда ему неожиданно позвонил глава государства. По его словам, верховный главнокомандующий справился о его здоровье, обсудил с ним дальнейшую службу и обучение.