Путин позвонил участнику СВО, который вывел сослуживцев из-под обстрела

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с участником боевых действий на Украине Юрием Жулановым, который вывел своих сослуживцев из-под обстрелов ВСУ. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал сам боец. По его словам, в момент звонка он находился на лечении в госпитале в Донецке. Российский лидер поинтересовался его состоянием и дальнейшими планами.

Это было поздно ночью, я еще находился в Донецке. Ну и поговорили. Было, конечно, неожиданно — всегда его только по телевизору видел. Конечно, удивился, что со мной хочет побеседовать Верховный главнокомандующий. Он интересовался, что произошло, о моем состоянии, о медицинской помощи. <...> Говорили и о дальнейшей службе, обучении. После восстановления я пойду в военное училище, так как я был сержантом до получения офицерского звания, — сказал участник СВО.

По словам Жуланова, Путин пообещал представить его к высшей награде и повысить в звании за проявленное мужество.

Как рассказал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин наряду с официальными докладами регулярно звонит военачальникам в зоне СВО и получает «информацию с земли». По его словам, российский лидер предпочитает иметь самые разные источники информации.