В Кремле назвали источники информации Путина об СВО Песков: Путин регулярно получает информацию об СВО с «земли»

Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин наряду с официальными докладами регулярно звонит военачальникам в зоне спецоперации и получает «информацию с земли», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, российский лидер предпочитает иметь самые разные источники информации, передает РИА Новости.

Конечно, он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли, что называется. Он делал это всегда и продолжает это делать. Связь налажена. Все это достаточно оперативно делается по команде президента, — рассказал Песков.

Пресс-секретарь усомнился, что можно было бы публиковать сокращенные стенограммы подобных разговоров. Песков отметил, что президент раскрывает ту информацию, которую считает необходимой.

Ранее Песков рассказал, что Путин уделяет закрытым совещаниям по теме Украины столько времени, сколько ему необходимо как верховному главнокомандующему. По словам пресс-секретаря, глава государства «фактически круглые сутки на посту». При этом представитель Кремля не стал раскрывать, каким образом Путина информируют о срочных новостях, которые выходят поздно ночью или рано утром.