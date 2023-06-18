Бойцы «Ахмата» взяли в плен украинских разведчиков Кадыров рассказал о взятых в плен бойцами «Ахмата» украинских разведчиках

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны России пленили разведчиков 65-й бригады 3-го механизированного батальона ВСУ, сообщил 18 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Кроме того, он рассказал, что на Ореховском направлении военнослужащие ВС РФ успешно отбили многочисленные атаки украинской армии. Глава Чечни подчеркнул, что ВСУ потеряли три БМП, два танка и две боевые бронированные машины.

По словам пленных, командование бригады обманным путем забросило их на наши позиции, сказав, что у нас всего два-три бойца осталось. Вводят в заблуждение своих солдат ради того, чтобы они шли вперед, — написал Кадыров.

18 июня Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские морпехи из 60-й приморской бригады пленили на Времевском выступе военнослужащих морской пехоты ВСУ. По данным канала, тяжелые бои продолжаются на границе Запорожского фронта и ДНР, российские войска контратакуют. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВСУ готовятся к активным действиям на Донецком фронте. Он отметил, что в настоящее время особо интенсивные военные действия наблюдаются в районах Угледара и Авдеевки.