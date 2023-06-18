Бойцы ВС России взяли в плен морпехов 35-й бригады ВСУ «РВ»: российские морпехи пленили бойцов морской пехоты ВСУ на Времевском выступе

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские морпехи из 60-й приморской бригады пленили на Времевском выступе военнослужащих морской пехоты ВСУ. По данным канала, тяжелые бои продолжаются на границе Запорожского фронта и ДНР, российские войска контратакуют. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал отмечает, что военнослужащие 35-й бригады морской пехоты ВСУ попали в плен в районе села Макаровка.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери с начала контрнаступления. Он также объяснил неудачу ВСУ в прорыве по линии фронта — по словам эксперта, это связано с нехваткой поддержки с воздуха.

По данным Минобороны, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщает, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.