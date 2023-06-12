ВСУ готовятся к масштабной атаке на Донбасс Врио главы ДНР Гагин заявил о подготовке ВСУ к атаке на Донбасс

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к активным действиям на Донецком фронте, передает ТАСС со ссылкой на советника временно исполняющего обязанности главы ДНР Яна Гагина. Он отметил, что в настоящее время особо интенсивные военные действия наблюдаются в районах Угледара и Авдеевки.

Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас ВСУ рассматривают перспективным именно Донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении, — заявил Гагин.

Он также отметил, что украинская армия продолжает мобилизовывать свои войска и бронированную технику в этом районе. При этом российская армия пока успешно противостоит противнику, добавил Гагин.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские войска успешно пресекли попытку украинской армии провести разведку боем в направлении Лисичанска. Кроме того, удалось отбить атаку на Соледаро-Артемовском направлении. По его словам, артиллерия группировки в ходе контрбатарейных действий уничтожила позиции 120-мм минометов противника вблизи поселений Белогоровка, Хромово и Дружба.