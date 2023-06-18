Российские военные подбили украинские Bradley и Stryker Минобороны РФ заявило об уничтожении двух БМП Bradley и бронетранспортера Stryker в зоне СВО

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Российские войска уничтожили две боевых машины пехоты Bradley и бронетранспортер Stryker в ходе спецоперации на Украине, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным ведомства, в течение прошедших суток ВСУ продолжали предпринимать попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях.

На Южно-Донецком направлении, в районе Времевского выступа <....> в течение суток отражены четыре атаки противника. <...> Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, 35 танков, 33 БМП, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин, включая БТР Stryker, а также гаубица Д-20, — говорится в сообщении МО РФ.

В целом за сутки на Запорожском, Южно-Донецком, Донецком, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 750 украинских военных, 35 танков, 35 боевых машин пехоты, 39 боевых бронированных машин, гаубицы Д-20, Д-30, «Гиацинт-Б», две гаубицы «Мста-Б», РСЗО «Град», артиллерийская система М777, самоходные артиллерийские установки «Акация» и Krab. Средствами ПВО были перехвачены крылатая ракета Storm Shadow и два реактивных снаряда системы HIMARS. Кроме того, были уничтожены 18 украинских беспилотников.

Ранее в пресс-центре группировки войск «Запад» заявили о восьми авиаударах по украинским войскам на Купянском направлении. Удары по скоплениям живой силы и техники противника наносились экипажами штурмовиков Су-25 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28.