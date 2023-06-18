ВСУ обстреляли эвакуационный пункт в Голой Пристани

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли эвакуационный пункт в Голой Пристани, по которому было выпущено два кассетных снаряда, сообщили в Telegram-канале администрации Голопристанского муниципального округа. По информации властей, в результате атаки обошлось без жертв.

По эвакуационному пункту, находящемуся в Голой Пристани по улице 1 Мая, было выпущено два кассетных снаряда, содержащих «лепестки». Эвакуационный пункт был разрушен. К счастью, жертв нет, — говорится в сообщении администрации.

В связи с обстрелом движение по улице 1 Мая строго запрещено, поскольку там еще могут находиться неразорвавшиеся мины «лепесток», объяснили местные власти.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в результате обрушения плотины Каховской ГЭС и как следствие подтопления территорий в регионе увеличилось до 29 человек. В частности, 13 человек погибли в Голой Пристани, 12 — в Алешках, еще четверо — в Новой Каховке. Родственникам жертв обещали оказать помощь, по решению врио главы региона Владимира Сальдо семьям погибших выплатят по миллиону рублей.