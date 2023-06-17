Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС возросло Число погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС увеличилось до 29 человек

Фото: Alex Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС и последовавшего за этим подтопления территорий в Херсонской области возросло до 29 человек, сообщил в Telegram-канале глава правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, по мере схода воды в трех районах в полном объеме начали работу по ликвидации последствий ЧП.

К сожалению, число погибших выросло до 29. Алешки — 12, Голая Пристань — 13, Новая Каховка — четверо. Каждой семье, кто потерял родных, окажем необходимую помощь. Безусловно, будут выплачены и установленные решением врио губернатора Владимира Сальдо компенсации — один миллион рублей семье каждого погибшего, — написал председатель парламента Херсонской области.

Алексеенко добавил, что по состоянию на вечер 17 июня первоочередные выплаты в размере 10 тысяч рублей получили 1500 пострадавших в результате катастрофы. Выплаты осуществлялись не только в Новой Каховке и пунктах временного размещения Скадовска и Железного Порта, но и в городе Алешки.

За сегодняшний день энергетикам удалось восстановить электроснабжение на 28 улицах в Алешках и на шести в Голой Пристани, в обоих городах идут работы по откачке воды из многоквартирных домов и объектов водоснабжения, после чего приступят к замене оборудования и подаче воды, добавил он.

Ранее Сальдо заявил о гуманитарной катастрофе в подконтрольном Киеву городе Херсоне. По словам врио главы региона, власти Украины вопреки объявлению об эвакуации жителей города организовали все очень плохо, в результате люди остались предоставлены сами себе.