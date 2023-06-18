В США назвали главное преимущество танка «Армата» перед американским Abrams 19FortyFive: необитаемая башня «Арматы» является большим преимуществом российского танка

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Т-14 «Армата»

Российский танк Т-14 «Армата», который может столкнуться на поле боя на Украине с американским Abrams, имеет большое преимущество — необитаемую башню, пишет обозреватель издания 19FortyFive Крис Осборн. Среди других особенностей российской бронемашины, Осборн отметил стрельбу снарядами 9М119 «Рефлекс», способными пробить броню толщиной до 900 мм.

Сравнивая российский и американский танк, обозреватель отметил меньший вес «Арматы», который составляет 55 тонн, в то время как Abrams весит 70 тонн. Кроме того. «Армата» оснащена тепловизионным прицелом, который может находить и уничтожать цели днем на расстоянии до пяти километров и до трех с половиной километров в ночное время суток.

Но самым большим преимуществом танка Т-14 может быть его необитаемая башня, — пишет Осборн.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что российские войска могут использовать в зоне СВО Т-14 «Армата» в качестве командирской машины «для управления всем, что есть на поле сражения». Эксперт отметил, что вряд ли Т-14 предназначен для рядовых дуэлей, хотя превосходит все имеющиеся украинские ОБТ. Он добавил, что экипаж внутри танка максимально изолирован от боекомплекта.