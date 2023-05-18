Военэксперт раскрыл особенности российского танка Т-14 «Армата» Военэксперт Дандыкин: российский танк Т-14 «Армата» опережает все, что есть на вооружении у Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-14 «Армата»

Военэксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что новейший боевой танк Т-14 «Армата» является машиной третьего поколения и намного опережает машины, имеющиеся на вооружении у Украины. Эксперт добавил, что экипаж внутри танка максимально изолирован от боекомплекта.

У Т-14 «Армата» большой потенциал для модернизации. Это танк третьего поколения. В отличие от предшественников в «Армате» экипаж расположен в изолированной от боекомплекта бронекапсуле, даже при детонации боеукладки есть шанс выжить. Есть пассивная и активная защита, средства уничтожения вражеских снарядов на подлете, хорошая 125-мм пушка, способная стрелять и снарядами, и противотанковыми ракетами. Предположу, что на Т-14 можно поставить еще и 152-мм орудие, что резко увеличивает эффективность огневого поражения. Он намного опережает то, что имеется на вооружении Украины, — сказал Дандыкин.

Эксперт усомнился в том, что Т-14 выпустят много, так как это довольно дорогая машина. Сейчас у ВС РФ основным танком является Т-90М «Прорыв».

Ранее Дандыкин предположил, что российские войска могут использовать в зоне СВО Т-14 «Армата» в качестве командирской машины «для управления всем, что есть на поле сражения». Эксперт отметил, что вряд ли Т-14 предназначен для рядовых дуэлей, хотя превосходит все имеющиеся украинские ОБТ.