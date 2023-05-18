Военэксперт рассказал, как Россия может использовать танк «Армата» в СВО Военэксперт Дандыкин: Россия может использовать танки «Армата» в качестве командирской машины

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Танк Т-14 «Армата»

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что российские войска могут использовать в зоне СВО новейший основной боевой танк Т-14 «Армата» в качестве командирской машины «для управления всем, что есть на поле сражения». Собеседник отметил, что вряд ли Т-14 предназначен для рядовых дуэлей, хотя превосходит все имеющиеся украинские ОБТ.

Т-14 — танк третьего поколения, танк будущего, другого интеллектуального уровня. Если мы и используем его в СВО, то в качестве командирской машины для управления всем, что есть на поле сражения: танками, самоходками, БПЛА и так далее. Вряд ли «Армата» создавалась для рядовых танковых дуэлей, хотя превосходит по всем параметрам все украинские танки, — добавил Дандыкин.

Он не исключил, что ВС РФ могут использовать «Армату» в зоне СВО для выявления преимуществ и недостатков, для боевой обкатки. По его словам, аналогичными технологиями обладает, кроме РФ, только Южная Корея.

Американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что российский танк Т-14 «Армата» принял участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации на Украине. Автор публикации ссылается на видео, появившееся 16 мая в западных соцсетях, на котором показано, как танк ведет огонь по позициям ВСУ.

Ранее Герой России генерал-майор Сергей Липовой рассказал NEWS.ru, что новейший танк Т-14 «Армата» имеет преимущество перед западными Abrams, Leopard и Challenger в том числе благодаря особенностям принципиально новой конструкции, которая защищает экипаж от попадания снарядов. Кроме того, у «Арматы» гораздо выше проходимость, отметил эксперт.