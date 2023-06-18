Названо число вернувшихся из зоны СВО бывших заключенных Пригожин: 32 тысячи экс-осужденных вернулись домой после службы в ЧВК «Вагнер»

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Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала в Telegram аудиозапись, в которой предприниматель сообщил о возвращении домой 32 тысяч ранее осужденных россиян, проходивших службу в ЧВК «Вагнер». Он пояснил, что бывшие заключенные в составе ЧВК принимали участие в спецоперации на Украине. Они были задействованы в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик, уточнил Пригожин.

Связанный с ЧВК предприниматель отметил, что освободившиеся после службы бывшие бойцы «Вагнера» совершили 83 преступления, что, по его словам, составляет 0,25% от общего количества убывших.

Это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК, — сказал Пригожин.

2 июня пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» полностью покинули Артемовск. Бизнесмен отметил, что все позиции были переданы Министерству обороны России.

Позже Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. По его словам, со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.