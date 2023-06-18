Беспилотник атаковал приграничное село российского региона Гладков: беспилотник ВСУ сбросил три взрывных устройства на село Новопетровка

Фото: vvgladkov/t.me

Беспилотник ВСУ атаковал село Новопетровка Валуйского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, дрон сбросил три взрывных устройства.

В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства, — написал Гладков.

Он добавил, что пострадавших нет. В результате атаки беспилотника оказались повреждены легковой автомобиль с прицепом и трактор.

16 июня в Белгородской области на границе Белгородского района и Яковлевского округа сработала система ПВО. Гладков сообщил, что в небе был уничтожен беспилотник самолетного типа.

Накануне украинские военные обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, в том числе под обстрел попал автомобильный пункт пропуска «Шебекино». По словам Гладкова, атаки велись из минометов и артиллерийских установок по Белгородскому, Борисовскому, Волоконовскому, Краснояружскому, Грайворонскому и Шебекинскому районам. Глава региона подчеркнул, что пострадавших и разрушений ни в одном из сел нет.