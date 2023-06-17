ВСУ обстреляли Белгородскую область из минометов и артустановок Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский пункт пропуска из минометов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В течение последних суток украинские военные обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, в том числе под обстрел попал автомобильный пункт пропуска «Шебекино», написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, атаки велись из минометов и артиллерийских установок. Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений ни в одном из сел нет.

Гладков уточнил, что падения снарядов зафиксированы в шести районах: Белгородском, Борисовском, Волоконовском, Краснояружском, Грайворонском и Шебекинском.

В Шебекинском городском округе 23 минометных снаряда выпущено по МАПП Шебекино, 18 минометных снарядов — по селу Белянка, 3 — по селу Муром. Из артиллерии обстреляно село Новая Таволжанка — зафиксировано 10 прилетов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет, — сказал глава региона.

Ранее в Курской области на территории частного дома в селе Коренево рухнул начиненный взрывчаткой беспилотник ВСУ, который впоследствии сдетонировал. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в результате пострадал один местный житель. Он получил легкие осколочные ранения, медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. Из-за взрыва БПЛА также были повреждены окна дома. Губернатор пообещал оказать жильцам помощь с ремонтом.