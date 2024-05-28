Кто такие талибы? Почему в России их больше не хотят считать террористами

Фото: Sardar/Xinhua/Global Look Press

Власти РФ в ближайшее время могут исключить радикальное исламистское движение «Талибан» из списка террористических организаций (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Подготовленная МИД записка с соответствующим предложением была направлена в Кремль. Руководство страны считает, что этот шаг поможет наладить сотрудничество с Афганистаном. Как зародился «Талибан», почему оказался у власти в Афганистане, что его связывает с Россией и к чему приведет изменение статуса движения — в материале NEWS.ru.

Почему Россия хочет снять санкции с «Талибана»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 мая заявил, что Москва близка к установлению полноформатных связей с талибами. По его мнению, восприятие «Талибана» в последние годы сильно изменилось. «В начале ХХI века мы считали талибов террористами, а американцев — партнерами в борьбе против экстремизма. Теперь все иначе», — пояснил Медведев.

Глава РФ Владимир Путин призвал выстраивать отношения с талибами с учетом нынешних реалий. «В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Как выстраивать отношения с действующий властью — это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо», — сказал он.

Накануне глава департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что необходимо снять санкции с талибов. Без такого шага невозможно говорить о признании афганских властей, отметил он. Дипломат добавил, что Москва направила представителям движения приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, России небезразлична судьба Афганистана, где «Талибан» является реальной властью. Он также подчеркнул, что Совет безопасности ООН не признавал это движение террористическим. В списке СБ есть лишь «12–15 конкретных персонажей», добавил глава МИД.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Лавров

В Госдуме поддерживают инициативу о снятии санкций с талибов. Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий пояснил в беседе с NEWS.ru: «Россия исторически выстраивала полноформатные двусторонние отношения с Афганистаном. Действуя в этой логике, нам необходимо иметь возможность продолжать вести диалог с Кабулом, с теми, кто его представляет».

Как появилось движение «Талибан»

Движение «Талибан», которое действует в Афганистане и Пакистане, возникло в 1994 году. Первые его члены были беженцами, покинувшими афганскую территорию в годы войны 1979–1989 годов. Они получили религиозное образование в Пакистане и поставили своей целью свергнуть правительство президента Бурхануддина Раббани. Он возглавлял Афганистан с 1992 по 2001 год.

Талибы вступили в вооруженный конфликт с правительственными войсками в 1994-м. В 1996 году они заняли Кабул и провозгласили Исламский эмират Афганистан. Правительство талибов признали лишь Пакистан, Саудовская Аравия и ОАЭ. На подконтрольной «Талибану» территории действовали законы шариата, нарушение которых строго наказывалось.

Движение пользовалось поддержкой Пакистана и главы «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Усамы бен Ладена. Последний скрывался в Афганистане после терактов в США 11 сентября 2001 года. После того как талибы отказались выдать бен Ладена Западу, США и Великобритания начали операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане. Руководство «Талибана» было свергнуто. Одна его часть скрылась в Пакистане, другая — ушла в горы и начала партизанскую войну.

В 2005 году талибы захватили несколько областей на северо-западе Пакистана, создав «Исламское государство Вазиристан». Оно до сих пор не признано ни одной страной — участницей ООН. В последующие годы талибы совершали атаки на правительственные и западные силы в Афганистане.

Фото: Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Представители «Талибана», 2005 год

Как «Талибан» вернулся к власти

В феврале 2020 года США и НАТО подписали с талибами «Дохийское соглашение». Согласно его условиям, страны Альянса обязались вывести войска из Афганистана. «Талибан» в ответ гарантировал пресечь деятельность «Аль-Каиды» в подконтрольных ему районах. США и их союзники начали отвод сил весной 2021-го. Глава Белого дома Джо Байден заявил, что американская миссия в Афганистане полностью завершится к 31 августа.

Впоследствии талибы начали масштабную военную кампанию, в ходе которой последовательно захватывали провинции республики. К 15 августа они контролировали почти всю территорию страны, в том числе столицу. Правительство президента Ашрафа Гани пало, а власть вновь перешла к талибам. Движение заявило о возрождении Исламского эмирата Афганистан.

Пока ни одна страна ООН не признала действующее афганское правительство. Ряд государств поддерживают неформальные контакты с Кабулом и открыли свои посольства в Афганистане.

Точное количество членов «Талибана» на данный момент неизвестно. В августе 2022 года министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб Муджахид заявил, что численность вооруженных сил движения достигла 150 тысяч человек. Верховным лидером талибов является Хайбатулла Ахундзада.

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press Представители «Талибана» в Кабуле, 2024 год

Какие отношения у «Талибана» с Россией

«Талибан» запрещен в России с февраля 2003 года по решению Верховного суда. Тем не менее в Кабуле работает посольство РФ. В марте 2022-го МИД выдал аккредитацию первому дипломату от правительства талибов. В том же году делегация движения посетила ПМЭФ. В 2023–2024 годах талибы участвовали в экономических форумах «Россия — исламский мир: KazanForum». На одном из них министр промышленности и торговли движения Нуреддин Азизи сообщил, что Кабул хотел бы заключить с российской «Татнефтью» соглашение о закупке нефтепродуктов.

Кабулов отметил в 2022 году, что новые афганские власти должны выполнить ряд требований мирового сообщества, чтобы оно признало талибов. Среди них — создание инклюзивного правительства, а также соблюдение базовых прав человека, в первую очередь женщин.

Лавров в январе 2024 года рассказал о регулярных контактах Москвы с талибами. Он призвал их выполнить данные международному сообществу обещания и наладить диалог с Фронтом национального сопротивления, который состоит из противников движения и действует на территории провинции Панджшер.

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев заявил, что Россия присвоила «Талибану» статус террористической организации более 20 лет назад. С тех пор многое изменилось, считает он.

«Ситуация в регионе была такова, что мы, конечно, не могли назвать талибов своими партнерами или друзьями. Сегодня они являются реальной властью в Афганистане, не считаться с ней нельзя. Они создали новое афганское правительство, участвуют в международных мероприятиях на территории России. При их власти в разы уменьшился наркотрафик, хотя еще несколько лет назад при правлении ставленников США производство наркотиков в Афганистане приняло поистине гигантские размеры», — сказал парламентарий.

Фото: MFA Russia/Global Look Pres Представители «Талибана» в МИД России

К чему приведет снятие санкций с «Талибана»

Экономист Василий Колташов допустил, что РФ снимет санкции с афганского движения, если «не произойдет какое-либо политическое недоразумение». По его словам, это позволит активнее налаживать сотрудничество, в котором заинтересованы обе стороны.

«Афганистан — необыкновенно богатая страна. Но это абсолютно не распространяется на ее население. Причина в том, что эти богатства в принципе не извлечены из земли. Американцы сыграли зловещую деструктивную роль. В результате к власти в Афганистане пришли архаичные, сверхконсервативные силы. Но они понимают, что нужно решать экономические задачи, прекратить гражданскую войну. Им необходимы капиталовложения в добывающую сферу, а для ее развития нужна инфраструктура. У афганских властей нет на это средств», — объяснил он.

По словам Колташова, нужно привлекать иностранные капиталы и «выстраивать дипломатические отношения со странами, имеющими независимую политическую линию».

Россия и Китай являются такими государствами, добавил Колташов. При этом ни Москва, ни Пекин не вмешиваются во внутренние дела Афганистана, сказал эксперт. Экономист отметил, что в стране могут открыться предприятия, в которых у РФ будет долевое участие. По его мнению, если талибы не будут заниматься этим вопросом, богатства Афганистана останутся потенциальными, а население продолжит нищать.

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

«Ни РФ, ни Иран, ни Китай не хотели бы возвращения западного влияния в регионе. Нам не нужно, чтобы Афганистан использовали как инструмент для дестабилизации Средней Азии. Этого хотят американцы, которые не просто так оставили в стране огромное количество оружия и боеприпасов», — заявил собеседник.

Политолог Алексей Макаркин в беседе с NEWS.ru обратил внимание на другой аспект сотрудничества Москвы с талибами. По его словам, обе стороны борются против общего противника — «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

«Возможно сотрудничество в области безопасности и борьбы с террористами ИГ. У последних есть филиал — „Вилаят Хорасан“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Что это такое, мы, к сожалению, узнали по теракту в „Крокус Сити Холле“. Они представляют угрозу и для талибов», — пояснил политолог.

«Талибан» горячо приветствует готовность России исключить движение из списка террористических организаций. Глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин выразил мнение, что Москва следует национальным интересам и действует рационально.

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