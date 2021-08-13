Посол РФ намерен встретиться с представителями талибов в Кабуле

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Боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» контролируют весь Кабул, за исключением международного аэропорта. Подступы к нему пока ещё охраняют остатки афганской армии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иностранных журналистов.

Агентство отмечает, что безопасность самого воздушного узла обеспечивают военные США и их союзники. При этом талибы разъезжают на внедорожниках и мотоциклах в доступной видимости от аэропорта. Там периодически слышна стрельба....