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Посол РФ намерен встретиться с представителями талибов в Кабуле

22:54, 15 августа 2021
Посол РФ намерен встретиться с представителями талибов в Кабуле Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обсуждение безопасности деятельности российской дипмиссии должно стать темой встречи посла России в Афганистане Дмитрия Жирнова с представителями талибов в Кабуле. Об этом заявил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко.

Планируется встреча с главным координатором движения талибов в Кабуле, который принимает капитуляцию правительственных сил. Она нацелена на обеспечение безопасности деятельности посольства, которое продолжает работу в штатном режиме, — пояснил Ищенко.

Он добавил, что дата такой встречи ещё согласуется.

Ранее стало известно, что боевики движения «Талибан» (террористическая организация — запрещена в РФ), которые захватили власть в Афганистане, гарантируют безопасность иностранных дипмиссий, включая посольство РФ. Об этом заявил посол Дмитрий Жирнов.

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