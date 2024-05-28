Медведев рассказал, как могут измениться отношения России с «Талибаном» Медведев рассказал о близости России к установлению отношений с «Талибаном»

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Дмитрий Медведев

Москва близка к установлению полноформатных отношений с «Талибаном» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который контролирует власть в Афганистане, сообщил ТАСС зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что в начале этого века США считали талибов партнерами в борьбе против экстремизма, а Россия — террористами, но теперь все иначе.

Теперь талибы снова у власти, и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними, — сказал Медведев.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Министерство иностранных дел и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. По его словам, без этого о признании движения говорить будет преждевременно.

Директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов считает, что статус террористической организации у движения «Талибан» мешает развивать отношения России и Афганистана. По его словам, организацию необходимо исключить из реестра, чтобы Москва и Кабул могли начать процесс нормализации двустороннего сотрудничества.