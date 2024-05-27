В МИД России раскрыли позицию по пересмотру статуса «Талибана» МИД России: статус террористов мешает «Талибану» развивать отношения с Москвой

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Статус террористической организации у движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) мешает развивать отношения России и Афганистана, заявил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире «России 24». По его словам, организацию необходимо исключить из реестра, чтобы Москва и Кабул могли начать процесс нормализации двустороннего сотрудничества.

Сейчас стоит вопрос о снятии этого статуса с движения талибов, поскольку начинается процесс нормализации двусторонних экономических и иных отношений и такой статус мешает в первую очередь российским экономоператорам налаживать нормальное сотрудничество, — сказал он.

Кабулов ранее заявил, что «Талибан» подтвердил участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня. По его словам, мероприятие посетят министр труда и глава Торгово-промышленной палаты.

До этого Министерство иностранных дел и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций, заявил директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, без этого о признании движения говорить будет преждевременно.