Стало известно, примет ли «Талибан» участие в ПМЭФ-2024 МИД России: «Талибан» подтвердил участие в ПМЭФ-2024

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Правительство Афганистана, возглавляемое движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), подтвердило участие в 27-м Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 5–8 июня, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире «Россия 24». По его словам, мероприятие посетят министр труда и глава торгово-промышленной палаты.

Министр труда правительства талибов и глава торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском экономическом форуме, — сказал Кабулов.

Ранее он сообщил, что Россия пригласила представителей движения «Талибан» поучаствовать в ПМЭФ-2024. По словам Кабулова, у РФ сфер для сотрудничества с организацией много, однако в приоритете стоит закупка Афганистаном нефтепродуктов. Он также добавил, что Россия может обсудить с талибами транзит через Афганистан. Это, в свою очередь, может расширить товарооборот в регионе, объяснил Кабулов.

До этого Министерство иностранных дел и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций, заявил директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, без этого о признании движения говорить будет преждевременно.