На ПМЭФ пригласили запрещенное в России террористическое движение МИД: Россия пригласила на ПМЭФ талибов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замир Кабулов

Россия пригласила представителей движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил ТАСС директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, у РФ сфер для сотрудничества с организацией много. Однако в приоритете стоит закупка Афганистаном нефтепродуктов, уточнил дипломат.

Им [талибам] приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно, — отметил Кабулов.

Дипломат также добавил, что Россия может обсудить с талибами транзит через Афганистан. Это, в свою очередь, может расширить товарооборот в регионе, объяснил он.

Кабулов также заявил, что Министерство иностранных дел и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину о возможности исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций. По его словам, без этого о признании движения говорить будет преждевременно.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев, в свою очередь, заявил, что необходимо немедленно «снять клеймо» террористов с представителей «Талибана». Парламентарий заметил, что это надо было сделать уже давно.