В Госдуме призвали немедленно «снять клеймо» с «Талибана» Депутат Соболев: давно пора исключить «Талибан» из списка террористов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru заявил, что необходимо немедленно «снять клеймо» террористов с представителей «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам парламентария, это надо было сделать уже давно.

С «Талибана» нужно немедленно снять клеймо террористическая организация. С ними нужно установить дипломатические отношения, как это сделал Китай, и вести нормальную работу. <...> Это давно надо было сделать. Китай так и сделал. Сейчас мы это исправляем. <...> Это нужно сделать, чтобы как-то общаться с целой страной Афганистаном, — считает парламентарий.

Соболев напомнил, что в Казани недавно проходил форум «Россия — Исламский мир», где присутствовали, в том числе, и представители «Талибана». Парламентарий отметил, что если Москва не будет общаться с членами движением, то с ними начнут взаимодействовать США. Это чревато тем, что туда направят инструкторов НАТО, предупредил депутат. При этом он добавил, что статус террористической организации нельзя снимать с «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Министерство иностранных дел и Минюст ранее доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций. По словам директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, без этого о признании движения говорить будет преждевременно.