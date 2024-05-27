Путину предложили исключить «Талибан» из списка террористов

Министерство иностранных дел и Минюст РФ доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) можно исключать из списка запрещенных организаций, заявил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, которые приводит ТАСС, без этого о признании движения говорить будет преждевременно.

Это (исключение «Талибана» из списка запрещенных. — NEWS.ru) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения, — сказал Кабулов.

Также дипломат сообщил, что Россия пригласила представителей движения на Петербургский международный экономический форум. По его словам, талибы заинтересованы в российских нефтепродуктах. Это тема, наряду с транзитным потенциалом Афганистана, могла бы обсуждаться на форуме.

Ранее заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи заявил, что «Талибан» ожидает от ООН признания движения официальной властью республики. По его словам, за последние годы им удалось искоренить коррупцию, запретить выращивание и контрабанду наркотиков и установить прочный мир.