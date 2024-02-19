Талибы напомнили ООН о своих достижениях и попросили официального признания «Талибан» призвал ООН признать движение законной властью в Афганистане

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Движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ожидает, что ООН признает его официальной властью Афганистана, сообщил заместитель главы временного правительства Абдул Салам Ханафи. Он напомнил, что за прошедшее время в стране удалось искоренить коррупцию среди управленцев, запретить выращивание и контрабанду наркотиков, а также установить прочный мир, передает Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA).

Учитывая прогресс Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства. — NEWS.ru) в искоренении коррупции среди управленцев, запрете выращивания и контрабанды наркотиков, установлении прочного мира, в раздаче [гуманитарной] помощи нуждающимся, лечении более 1 млн наркозависимых, мы ожидаем от ООН серьезных шагов на пути официального признания Исламского эмирата [Афганистан], — заявил Ханафи.

Он также призвал ООН начать сотрудничать с Исламским эмиратом в вопросах изменения климата. Уточняется, что это произошло на встрече в Кабуле с директором регионального бюро Программы развития ООН (ПРООН) для стран Азии и Тихого океана Кани Вигнараджей.

Ранее сообщалось, что Россия, Китай, Иран и Пакистан готовятся провести встречу по Афганистану. Спецпредставитель президента РФ указал, что на повестке будет «взаимодействие с нынешними властями Афганистана в интересах создания инклюзивного правительства, борьба с терроризмом и наркопреступностью».