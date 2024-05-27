Лавров объяснил, почему талибов надо исключить из списка запрещенных Лавров назвал «Талибан» реальной властью в Афганистане

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) является реальной властью в Афганистане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает ТАСС, эта страна, в свою очередь, «небезразлична» России. Таким образом глава ведомства ответил на вопрос о возможном исключении талибов из списка запрещенных.

Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен, — подчеркнул Лавров.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Министерство иностранных дел и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину о возможности исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций. По его словам, без этого о признании движения говорить будет преждевременно.

Кабулов также сообщил, что Россия пригласила на ПМЭФ представителей движения «Талибан». По его словам, у РФ много сфер для сотрудничества с этой организацией. Однако в приоритете стоит закупка Афганистаном нефтепродуктов, уточнил дипломат.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в свою очередь заявил, что необходимо немедленно «снять клеймо» террористов с представителей «Талибана». Парламентарий заметил, что это надо было сделать уже давно.