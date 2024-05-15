«Мы всех ждем»: власти Татарстана рассказали о приглашении талибов на форум Власти Татарстана рассказали, что «Талибан» был приглашен на форум по линии МИД

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Делегация правительства Афганистана, которое возглавляет движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), была приглашена на международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» по линии МИД, сообщили в пресс-службе правительства Татарстана Telegram-каналу «Подъем». Там добавили, что республика ждет всех гостей.

Приглашает [гостей] Министерство иностранных дел. Россия — страна открытая, а все они через Министерство иностранных дел проходят, насколько известно. Пока я не вижу их (талибов. — NEWS.ru). Форум международный. Раис [глава] республики [Рустам Минниханов], естественно, принимает участие. Насколько известно, мы гостей всех ждем, — сказал собеседник Telegram-канала.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что вылет делегации «Талибана» в Казань задержался из-за атаки беспилотника на Республику Татарстан. Как сообщил канал, гости из Афганистана должны принять участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Ранее сегодня, 15 мая, в Минобороны России сообщили, что около 07:30 в небе над Татарстаном средства противовоздушной обороны сбили беспилотник. Тогда Telegram-канал Baza отметил, что дрон перехватили в Верхнеуслонском районе республики.