Лавров оценил шансы Афганистана выйти из изоляции Лавров заявил о регулярных контактах России с «Талибаном»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия рекомендует властям Афганистана в лице «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) расширять присутствие политических сил в руководстве страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос NEWS.ru. Он подчеркнул, что Москва не прекращала работу по продвижению внешних форматов в Кабуле.

Мы активно рекомендуем талибам пригласить другие политические силы в правящую структуру. И второй момент, — там ест фронт национального сопротивления на севере, с ними тоже нужно мосты наводить. Процесс не простой, но то, что мы там присутствуем и ни на секунду не теряли связь с происходящим, — это помогает нам работать в том числе по продвижению внешних форматов, — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, в Афганистане остаются очаги напряженности и происходят протесты, но российское посольство в Кабуле не прекращало свою работу ни на минуту. Лавров подчеркнул, что это чуть ли не единственное диппредставительство, которое не закрывалось в стране.

У нас регулярные контакты с талибами. В том числе по вопросам, которые необходимо решить, чтобы они стали полноценно признанным правительством, а это прежде всего выполнение их обещаний, создание инклюзивного правительства, в котором не только этнические пуштуны, а чтобы была инклюзивность еще и политическая. Потому что есть и пуштуны, и узбеки, и таджики и хазарейцы, а политически они — талибы, — указал министр иностранных дел.

Также в ходе брифинга Лавров заявил о невозможности возобновления стратегического диалога между Россией и США в отрыве от вопросов международной безопасности. Глава дипведомства отметил, что на сегодняшний день в этой сфере наблюдается крайне негативная динамика.