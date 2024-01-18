«Тенденция усугубляется»: Лавров о будущем стратегического диалога с США Лавров: диалог с США в отрыве от вопросов международной безопасности невозможен

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Сергей Лавров

Возобновление стратегического диалога между Россией и США в отрыве от вопросов международной безопасности и стабильности невозможно, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что сегодня в этой сфере крайне негативная динамика, которая усугубляется.

О перспективах возобновления стратегического диалога с США немало говорилось в последнее время, эта тема то и дело всплывает в разговорах, в контактах со СМИ. Но говорить об этих перспективах серьезно, как взрослые люди, невозможно в отрыве от общего состояния дел в области международной безопасности и той самой стратегической стабильности, — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.

Подводя итоги прошедших 12 месяцев, министр также заметил, что США совместно с союзниками растоптали все мыслимые нормы международного права, атаковав Йемен. По его словам, все оправдания Вашингтоном ударов по хуситам выглядят жалкими.

Также руководитель российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский «отбивается от рук» западных кураторов. По его мнению, смена отношения главы государства к партнерам и отмена выборов на Украине обусловлены тем, что Зеленский желает как можно дольше оставаться у власти. Лавров отметил, что Зеленского пытаются уговорить провести выборы президента Украины, чтобы ввести его в русло западных интересов и сделать более управляемым. Однако глава государства отказывается идти навстречу партнерам.